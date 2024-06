Sono stati oltre 100 i visitatori che venerdì 7 giugno hanno partecipato alla “notte degli archivi”, iniziativa nell’ambito di Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico, dedicato quest’anno al tema delle passioni, a cui, per la seconda volta, l’Archivio della Provincia di Modena partecipa insieme ad “Archivi di Modena in rete”.

Il Palazzo della Provincia è stato aperto al pubblico insieme agli altri istituti modenesi con la possibilità di visitare la mostra “La passione visibile: dialogo tra dipinti e documenti”, una mostra documentaria allestita nel piano nobile del palazzo ottocentesco sede dell’Ente, progettato dall’ingegnere-architetto Cesare Costa.

Per gli organizzatori «la mostra ha come scopo principale quello di stimolare la curiosità del pubblico visitatore puntando almeno per una sera i riflettori sul grande patrimonio documentario e storico-artistico che l’Amministrazione provinciale possiede e che ha il compito di conservare e valorizzare. Grazie a questa manifestazione, attraverso una commistione di linguaggi e media differenti il grande pubblico può venire a contatto con i patrimoni e le storie conservate negli archivi storici».

L’evento si inserisce nell’ambito del programma la settima edizione di Archivissima, il festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio archivistico che è partito giovedì 6 e proseguirà fino a domenica 9 giugno a Torino, che quest’anno propone il tema delle passioni e che è culminato, in tutta Italia, venerdì 7 giugno con La Notte degli Archivi.