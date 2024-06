Per quest’edizione 2024 è previsto il Gran mercato, un’ importante kermesse a cielo aperto che avrà luogo nel centro storico, radunando più di 70 espositori commerciali. Bancarelle di abbigliamento, oggettistica e varie curiosità riempiranno le vie nel cuore di Rubiera.

Il Luna Park, come di consueto, è attivo già da mercoledì 5 giugno fino al lunedì 10 ed anima Piazza del Popolo e la zona del Palasport: nella prima, quest’anno, funzionano le attrazioni per i ragazzi, mentre nella seconda, quelle per i più piccoli.

Due sono gli appuntamenti artistico-culturali:

“Mezza & Mezza“, esposizione dei doppi autoritratti realizzati dagli alunni della IID/BB della scuola media Fermi di Rubiera coordinati dal prof. Marani, n corso nella biblioteca Codro, e

“Si ricomincia a dipingere“, mostra d’arte esposta nella Sala Civica Artemisia Gentileschi in Via Terraglio 16/a A Rubiera (domenica aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18).

Tutti avranno occasioni per divertirsi e svagarsi. Anche se l’iniziativa è storica e si ripete ogni anno, ormai da quasi trent’anni – estate ed autunno -, ogni edizione ritorna rinnovata all’insegna di nuove e stimolanti proposte.

L’obiettivo è quello di regalare a tutti una domenica non ancora nei luoghi di vacanza ma ugualmente scandita solo da ritmi di festa e all’aria aperta, coi primi accenni di caldo estivo e con l’anno scolastico già concluso.