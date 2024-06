In Emilia-Romagna, dove oltre che per le europee si vota anche per 255 Comuni, risulta una delle regioni con la più alta affluenza alle urne. Alle 12, infatti ha votato poco meno del 32% degli aventi diritto.

L’affluenza alle urne è più alta nei Comuni dove si vota anche per i sindaci, come a a Ferrara, dove ha votato il 41,8%, Modena (34,2%), Forlì (35,5%), Cesena (34,2%), Reggio Emilia (33,2%). Per le elezioni del Parlamento europeo, invece, nel Comune di Bologna ha votato il 29,96% dei cittadini aventi diritto.