Si è concluso mercoledì 5 giugno allo Sporting Club Sassuolo il torneo giovanile di tennis inserito nel circuito regionale Emilia Romagna Junior Tour. Ben 243 iscritti, da tutte le province della regione, divisi nelle varie categorie dall’under 10 all’under 16, maschile e femminile, che hanno disputato gli incontri tra i campi in terra rossa e bolltex indoor a causa della pioggia. Alessio Bazzani, Direttore del torneo e maestro di tennis, ha manifestato la sua soddisfazione: “L’appuntamento è ormai una tradizione per i piccoli agonisti che, terminati i corsi invernali della scuola tennis, si cimentano in questa manifestazione, il primo evento estivo per loro e anche per il nostro circolo che da sempre si impegna nella promozione dell’attività sportiva giovanile a qualsiasi livello”. E allora veniamo ai veri protagonisti!

Nell’under 10 femminile successo per Maria Chiara Bacchini del TC Fidenza in finale sull’atleta di casa Gisele Dallari, nell’under 12 sul podio è salita Gaia Serra Zanetti del Tennis Modena vincente su Diamante Campana del CT Zavaglia – Ravenna, nell’under 14 Eliza Deaconu del Max Tennis Time – Bologna ha avuto la meglio su Elisa Trenti del CT Albinea e nell’under 16 trionfo per la sassolese dello Sporting Club Sassuolo Asya Grande su Sofia Elgorni del TC Castellazzo – Parma.

Per quanto riguarda la categoria maschile, invece, lo Sporting Club Sassuolo centra il “bis” con due podi nell’under 10 ad opera di Tommaso Migliorini sull’altro atleta di casa Edoardo Storchi e nell’under 12 con Matteo Grotti vincente su Arturo Vescovi del TC Parma per 7/5 6/4. Primo classificato nell’under 14 Elio Testi del CT Correggio in finale con Darius Grecu del TC Saliceta e Giacomo Fabbri nell’under 16 su Giacomo Fagetti del Tennis Club La Volee di Parma.

Un bel successo per lo Sporting Club Sassuolo e i maestri dello staff che sono rimasti veramente impressionati del buon livello raggiunto e dell’ottimo miglioramento di tutti i piccoli atleti.

Prossimo appuntamento per il circuito giovanile sarà il 22 luglio con il Torneo Internazionale “Tennis Europe Junior Tour”, under 14 maschile e femminile, Memorial Rossini – Trofeo BPER, sui campi in terra del Club.