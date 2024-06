La Cgil piange la scomparsa di Adelmo Bastoni, storico dirigente sindacale, classe 1930, originario di Castelfranco Emilia, dove ha continuato a vivere dopo il ritiro dalla vita pubblica svolgendo anche attività di volontariato.

Adelmo Bastoni, di famiglia contadina, inizia la sua attività negli Anni Cinquanta come segretario della locale Camera del Lavoro. Nel 1955 e sino al 1963 passa alla Federmezzadri provinciale ricoprendo vari ruoli e da ultimo anche quello di segretario provinciale. Nel 1963 e sino al 1979 è prima organizzativo, poi segretario della Camera del lavoro provinciale di Modena. Negli anni 1979-1988 passa a Bologna nella Cgil regionale. Nel 1988 va in pensione e viene eletto segretario regionale del sindacato pensionati Spi/Cgil per due mandati sino al 1997.

Dopo la pensione ha continuato a svolgere attività di volontariato nel territorio di Castelfranco, è stato anche presidente dell’ASP Delia Repetto, struttura per l’assistenza ad anziani auto e non autosufficienti di Castelfranco Emilia.

“Con Lui se ne va un pezzo della Camera del Lavoro di Modena, un grande uomo e un grande dirigente sindacale la cui storia è sovrapponibile alla storia del Novecento. Ha continuato ad essere di esempio per tutto il nostro gruppo dirigente – afferma Daniele Dieci segretario della Cgil di Modena – ha partecipato anche al 120^ anniversario della Cgil, ed è sempre stato vicino alle nostre iniziative, un punto di riferimento anche per la politica del territorio”. Nel settembre 2016 il sindacato pensionati Spi Cgil presentò la sua biografia “Le mie radici nella terra e nel sindacato”, scritta dallo stesso Bastoni insieme al nipote Dario, prodotta dallo Spi con la cura di Adriana Barbolini e Luisa Zuffi. L’opera autobiografica è frutto del progetto memoria dello Spi Cgil che si propone, fra gli altri, di valorizzare gli scritti e le testimonianze di ex dirigenti e attivisti sindacali.

Così il Segretario provinciale del Partito Democratico Roberto Solomita: “In un periodo in cui il lavoro è sempre più precario per tante categorie, quello di Bastoni, con una vita spesa in difesa delle democrazia, diritti dei lavoratori, dalla parte giusta, quella dei più deboli, rappresenta un esempio per tutto il PD modenese. Continueremo a batterci perché il lavoro sia strumento di emancipazione, e non di asservimento o ricatto dei forti sui deboli”.

Le nostre più sentite condoglianze a familiari e amici.