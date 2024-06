MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Max Verstappen si riprende subito la scena. L’olandese si mette alle spalle Montecarlo e torna a vincere nel Gran Premio del Canada, per quello che è il successo numero 60 della sua carriera. Secondo posto per Lando Norris su McLaren, completa il podio il poleman George Russell con la Mercedes, che nel finale soffia la terza piazza a Lewis Hamilton: è dal Gp del Messico della scorsa stagione che il sette volte campione del mondo – autore comunque del giro più veloce – non centra la top 3. Quinto Oscar Piastri con l’altra McLaren, poi le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, ottavo Daniel Ricciardo (RB), chiudono la Top Ten le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

Domenica da incubo per la Ferrari, che incassa un clamoroso doppio zero: dopo le difficoltà incontrate in qualifica, le Rosse fanno anche peggio in gara dove prima Charles Leclerc (problemi al motore) e poi Carlos Sainz (fuori pista dopo aver perso il controllo della macchina) sono costretti al ritiro. Per entrambi, fino a quel momento, una gara comunque anonima, fuori dalla zona punti.

