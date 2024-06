In occasione del Festival “ELROW TOWN” di Reggio Emilia, la Polizia Stradale, dando seguito alle indicazioni pervenute in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, ha organizzato un vasto servizio di 18 pattuglie complessive, teso a garantire una regolare viabilità cittadina durante tutto l’arco della giornata nonché un controllo massivo a veicoli e conducenti. Tutto ciò è avvenuto sia nella fase di afflusso che di deflusso al Boulevard dell’Arena Campovolo, ove si è tenuta la manifestazione che ha coinvolto circa 30 mila persone.

Sono stati pertanto controllati 108 conducenti, dei quali 15 sono risultati positivi al controllo alcolemico. Nello specifico, 8 persone sono state sanzionate amministrativamente e, per 7 di loro è scattata la denuncia in quanto risultati con un tasso alcolemico oltre lo 0,8 g/l.. A tutti i conducenti, in ogni caso, è stata sospesa la patente con il materiale ritiro immediato del documento da parte degli agenti della stradale. Da segnalare che, fra i sanzionati, uno dei deferiti all’A.G. era neopatentato ed un altro è stato denunciato per “resistenza” poiché, dopo il primo dei due accertamenti alcolemici atti a verificare l’esatto tasso alcolemico, si allontanava con il mezzo senza autorizzazione dal luogo degli accertamenti, dandosi sostanzialmente alla fuga. Circa due ore dopo si ripresentava agli agenti, probabilmente avvedutosi delle ben peggiori conseguenze che avrebbe comportato la sua iniziativa, considerando peraltro il fatto che aveva lasciato in precedenza i documenti di circolazione agli stessi poliziotti accertatori. Oltre alla denuncia per “resistenza” si è proceduto nei suoi riguardi a quella per guida in stato d’ebbrezza poiché risultante con un tasso alcolemico oltre lo 0.8 g/l.

E’ stato segnalato, infine, anche uno dei tanti genitori sobri che era andato a recuperare i figli alla fine del Festival, poiché circolante con i fanali della vettura non funzionanti e con una patente scaduta addirittura dal 2018.