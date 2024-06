Si rinnova il connubio tra podismo e palla ovale nella quinta edizione della Modena Rugby Run, manifestazione podistica non competitiva, con partenza dallo stadio comunale di rugby di Collegarola.

L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno nel piazzale dello stadio Luciano Zanetti, per il via dei cinque percorsi, da 1,5 km (dedicato ai bambini), 2,6 km, 6 km, 8 km e 14 km. La manifestazione, organizzata dal Modena Rugby 1965 e patrocinata dal Comune di Modena, è inserita nel calendario del Coordinamento Podistico Modenese.

Per chi non lo avesse già fatto, dalle 18 sarà possibile iscriversi direttamente presso l’impianto versando la quota di 5 euro, la corsa comincerà alle 19.30 e al termine spazio al terzo tempo tra stand gastronomici e dj set.

Così Luisa Neri, ideatrice dell’evento e coordinatrice di uno staff di 80 volontari: “Siamo pronti ad accogliere quasi mille persone per quello che è diventato un appuntamento fisso e atteso nel calendario podistico modenese. Un ringraziamento speciale ai volontari e ai tanti sostenitori dell’evento, in particolare lo Spazio Conad di via Morane, lo studio commercialisti associati Salvi, Emmeti clima, Softech, Run & Fun e Flash Serigrafia. Anche quest’anno la Rugby Run vuole essere una festa aperta a tutta la comunità, non solo sport e attività all’aria aperta, ma anche tanta musica, l’intrattenimento dei ragazzi di Radio Baita, il piacere di stare insieme con la possibilità di cenare negli stand allestiti o in club house”.