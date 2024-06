Da oggi, lunedì 10 giugno, riapre il parcheggio pubblico S.Viola (già “Ex Panigal”), un tempo al servizio della vicina struttura di Terme Felsinee.

La struttura, dopo una chiusura di circa quattro anni, riapre al pubblico. Un intervento costato complessivamente circa 1.145.000 euro, iniziato a fine 2022 e concluso a giugno 2023 nella sua parte strutturale alla quale sono seguiti i lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione della piazza rionale e sugli impianti tecnici terminati ora.

Il parcheggio, strutturato su un unico piano interrato, sarà gestito da Bomob nell’ambito del contratto di gestione del Piano Sosta e dei servizi complementari.

Tariffe, abbonamenti: ecco come funziona

Il parcheggio ha 63 posti auto complessivi, di cui 19 sono dedicati ai possessori di abbonamento. E’ possibile sia sottoscrivere abbonamenti che effettuare soste brevi alla tariffa oraria fissata, fino al limite di disponibilità dei posti.

Le tariffe sono le seguenti:

abbonamento mensile: 50 euro;

sosta giornaliera: 6 euro;

sosta oraria: 1 euro.

La sosta breve o giornaliera si può acquistare presso la cassa automatica del parcheggio con contanti, bancomat e carte di credito (per localizzazione e informazioni si veda la pagina Aperti a tutti | Io Vivo Bologna). Tale fruizione occasionale può avere inizio nell’intervallo compreso tra le 7:00 e le 20:00; l’uscita dal parcheggio, invece, è possibile in qualsiasi momento.

Gli abbonamenti, che consentono accesso ed uscita senza vincoli di orario, saranno acquistabili sul sito a partire da lunedì 10 giugno. Come per tutte le altre strutture gestite tramite il contratto di affidamento del Piano Sosta, gli abbonamenti – venduti a mese solare intero – vengono abilitati dal primo giorno del mese successivo all’acquisto (in questo caso dal 1° luglio).

Il parcheggio è dotato di un sistema di regolazione degli accessi che permetterà di gestire gli utenti tramite la lettura della loro targa attraverso le apposite telecamere ottiche installate in ingresso ed in uscita, così come di un impianto di videosorveglianza e di un collegamento citofonico ad una centrale operativa attiva sulle 24 ore esclusivamente per le emergenze.

Per altre informazioni di carattere generale gli utenti possono contattare il Call center al numero 800 10 80 88 o inviare una mail a parcheggi.bomob-ita@engie.com.