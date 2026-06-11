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È “fine lavori” per l’ultimo grande incrocio della via Emilia. Da mercoledì 17 giugno si torna alla viabilità ordinaria nel crocevia tra Pertini e Prati di Caprara, normalizzando la circolazione in un tratto che ha risentito particolarmente delle modifiche temporanee. Gli interventi di finalizzazione vanno avanti, ma le corsie di immissione, tanto da Pertini quanto da Caprara, tornano ad essere due mentre il cantiere al centro dell’incrocio viene smantellato, consentendo il ripristino di tutte le svolte. Pochi giorni dopo, il 22 giugno, sarà invece il tratto di via Emilia Ponente compreso tra il ponte della ferrovia a Borgo Panigale e il Pontelungo a vedere ripristinato il doppio senso di marcia. Le attività sono terminate anche nel centro della via Emilia di fronte a via della Pietra, dalla quale rimarrà possibile svoltare a destra e a sinistra.

Si va quindi verso la viabilità prevista dal progetto della Linea Rossa anche lungo la via Emilia, dal nuovo Deposito di Borgo Panigale fino a Porta San Felice, salvo alcune manovre temporaneamente precluse in attesa delle installazioni dei semafori definitivi.

In centro storico, le maestranze attualmente impiegate nell’asfaltatura definitiva di via delle Lame si sposteranno dal 22 al 28 giugno in via dei Mille. Qui, per contrarre il più possibile i tempi di esecuzione, si renderà necessario, durante l’intervento, la chiusura della corsia preferenziale verso via Irnerio.

Sono previste aperture anche in zona Bolognina dove, a fine mese, tornerà percorribile l’intersezione tra via della Quercia e via Tiarini. Qualche giorno prima, anche il cantiere del ponte Matteotti si ritirerà dai viali, consentendo la restituzione di un’ulteriore porzione della carreggiata alla circolazione. A partire dal 15 giugno, invece, cambierà conformazione l’area di cantiere all’altezza di via Albani, che sarà strada chiusa in corrispondenza di via Matteotti, diventando raggiungibile attraverso Ferrarese – Matteotti – Tiarini – di Vincenzo. Nel corso delle operazioni, inoltre, nel segmento di via Albani compreso tra Matteotti e via Luigi Serra sarà istituito un senso unico alternato a vista.

Gli interventi di posa rotaie in agenda

I lavori di posa dei binari in programma in questi giorni – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – sono localizzati:

• in via Emilia Ponente, in corrispondenza dell’incrocio con via della Pietra (tra le 10 e le 16 dell’11 giugno);

• sul ponte Matteotti (il 12 giugno tra le 24 e le 5; il 15 giugno tra le 22 e le 5; il 18 giugno tra le 21 e le 6 del mattino);

• in via Matteotti (il 10 giugno tra le 10 e le 16 e tra le 22 e le 5 del mattino);

• in via Mazza (tra le 14 e le 16 del 16 giugno);

• in via San Donato (tra le 24 e le 5 del 10 e del 17 giugno e tra le 22 e le 5 dell’11 e del 15 giugno);

• in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Roncaglio e via Don Fiammelli (tra le 10 e le 16 del 15 e del 17 giugno);

• in via Bentini, nel tratto compreso tra via Colombarola e via Molière (tra le 12 e le 16 del 12 giugno).