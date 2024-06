Matteo Mesini, 32 anni, impiegato come ingegnere presso un’azienda multinazionale del territorio, per due legislature consigliere comunale in città, è il nuovo Sindaco di Sassuolo. Mesini, appoggiato da cinque liste: il Partito Democratico, City Lab, Movimento Cinque Stelle, politica Indipendente e la civica Mesini Sindaco, ha ottenuto oltre il 50% dei voti.