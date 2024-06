Proseguono gli appuntamenti della rassegna “E’ nata una mamma”, spazio di incontro per donne in gravidanza e neo mamme. Gli incontri si tengono il giovedì dalle 9.30 alle 11 presso il centro per le famiglie in via Bellini 7 a Guastalla e in via Mascagni 13 a Novellara.

I prossimi incontri:

13 e 27 giugno

Un tempo per fare amicizia con altre mamme o future mamme, raccontarsi e confrontarsi in un clima sereno.

Per info e partecipazione: 335 1414137 (telefono e Whatsapp) e centrofamigliebr@gmail.com

Centro per le Famiglie Bassa Reggiana

www.facebook.com/centrofamigliebr

http://www.asbr.it/aree/sociale/centro_famiglie