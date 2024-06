Dal 13 al 16 giugno 2024, presso il centro sportivo di Concordia Sulla Secchia in viale Togliatti, l’evento che unisce il piacere della grigliata alla beneficenza con il tema “Rosa Suino”: l’intero ricavato è devoluto a favore di bambini, associazioni locali e scuole.

Il Pork Factor è una manifestazione culinaria che unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà, tutto ciò grazie all’associazione organizzatrice dell’evento “I fiol d’la schifosa”. È una passione che si trasforma in aiuto concreto, un evento benefico che da anni richiama migliaia di persone nella bassa modenese.

La manifestazione (dieci edizioni con ogni anno 600 volontari, 5.000 kg di carne alla griglia e oltre 6000 presenze) si svolgerà in quattro serate basate su buona cucina, divertimento e musica, ma soprattutto su beneficenza e solidarietà.

Il momento clou sarà il tradizionale Master Pork, ovvero la gara di grigliate per aggiudicarsi il premio Griglia d’Oro. Con il tema “Rosa Suino” e le fondamenta della festa in generosità e impegno verso la beneficenza, quindici squadre, composte da membri appassionati e devoti, si dedicano a grigliare carne di maiale in ogni sua forma, dalla salsiccia alle costine. Ogni squadra porta avanti la propria tecnica e ricetta segreta, garantendo una vasta gamma di sapori per soddisfare ogni palato.

L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza, sostenendo una varietà di cause locali, tutte a favore dei bambini, che vanno dall’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena al sostegno di associazioni locali tra cui “La Bella Sfilza”, Anffas Mirandola, Cooperativa sociale Ape, fino alle scuole come le medie di Concordia e il centro di terapia “La Lucciola” a Stuffione di Ravarino. Ogni boccone di carne di maiale mangiato durante l’evento contribuisce a fare la differenza nella vita di coloro che ne hanno più bisogno.

Le parole di Paolo Borghi, presidente de “I fiol d’la schifosa” che è l’associazione organizzatrice dell’evento: “Siamo felici e contenti di annunciare che quest’anno si svolgerà la decima edizione del Pork Factor, evento che avrà caratteristiche diverse rispetto al solito ma che punterà come al solito su beneficenza e volontariato. Vi aspettiamo numerosi, ringrazio tutti i volontari e coloro che ci danno una grande mano a livello economico ed operativo per organizzare la festa delle feste!”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.porkfactor.it