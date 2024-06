Tocca a Hugo Race, vera e propria leggenda della musica alternativa internazionale, salire sul palco del Parco Lennon di Castelnuovo Rangone per la seconda serata di Note al Lennon. Giovedì 13 giugno appuntamento con l’eclettico musicista australiano, già membro dei Birthday Party e dei Bad Seeds di Nick Cave, che in una delle tre date italiane presenterà il suo progetto solista Hugo Race Fatalists e l’album “Once Upon a Time in Italy”, tra brani di desert blues ed echi di colonne sonore italiane in una veste completamente inedita.

Compositore, interprete e autore di livello internazionale, la musica di Hugo Race si fonde tra folk, rock ed elettronica; nell’arco di tre decenni ha lasciato una scia mutevole di opere musicali che abbracciano le sue numerose uscite e molteplici collaborazioni internazionali tra album in studio, produzioni cinematografiche e teatrali, tournée e festival.

Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, comincerà alle 21.