E’ morto dopo un breve ricovero all’ospedale di Sassuolo per l’aggravarsi di una malattia che da alcuni mesi lo affliggeva, il Poeta Sergio Camellini. Nato a Sassuolo, 83 anni, affermato psicologo, membro della Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale presso la sede di Torino, Camellini era conosciuto, amato e stimato per il suo valore d’autore come per la sua straordinaria umanità, densa di sensibilità ed empatia.

“Era Sua volontà al termine del Suo percorso RINGRAZIARE immensamente tutti coloro che in questo ultimo decennio lo hanno seguito, i colleghi con i quali ha condiviso viaggi e menzioni, amministratori, Poeti, giunte e giurie che sempre lo hanno gratificato con premi e riconoscimenti. Un grazie infinito agli Editori che gli hanno permesso di pubblicare più di 1.500 Opere”.

La Famiglia si unisce e ringrazia quanti lo hanno amato e stimato.