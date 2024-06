Investor Day oggi all’Opificio Golinelli: presentate a una platea di 150 imprenditori, esponenti del mondo finanziario, professionisti dell’innovazione e rappresentanti di imprese leader provenienti da tutta Italia, le 11 realtà imprenditoriali selezionate dalla terza edizione di I-Tech Innovation Program di CRIF e Fondazione Golinelli e accelerate da G-Factor.

Dopo i saluti istituzionali e gli interventi di Andrea Zanotti, Presidente di Fondazione Golinelli, Emilio Tropea, Global Open Innovation & Venture Manager di CRIF e Antonio Danieli, Vice Presidente Fondazione Golinelli e Amministratore unico di G-Factor, i team hanno illustrato i loro progetti nei cinque settori di riferimento: DNA – Switch, Impavid e PoliRNA, per Life Science&Digital Health; Billding e Dootbox per Fintech&Insurtech; SupplAI per Agritech&FoodTech; Meddle e Olivair per Industry 4.0, IoT, Big Data & AI; Loqui e Baze per Social Impact; Yooond per Travel Tech & Smart Mobility.

Si conclude così il percorso di formazione e mentorship G-Force, un programma unico nel suo genere, ideato sulle specificità e sulle esigenze concrete delle realtà imprenditoriali coinvolte, che oggi hanno potuto raccontare le notevoli possibilità di business delle proprie iniziative d’impresa a importanti partner industriali del panorama nazionale, a investitori rappresentanti di fondi di investimento, venture capital, business angel e Family Office.

Quest’edizione dell’Investor Day ha ospitato anche ANIMA e TRAILS, due imprese esterne al programma di accelerazione, provenienti da Almacube – l’incubatore, acceleratore e innovation hub dell’Università di Bologna e di Confindustria Emilia Area Centro.

ANIMA, è una piattaforma software innovativa che opera in diversi settori, tra cui wine and spirits, design, fashion, food, fornendo “passaporti di prodotti digitali” tramite blockchain e collegati a oggetti fisici. TRAILS (Traffic Recognition by Artificial Intelligence on Lamps via Sound) utilizza l’analisi sonora e il telecontrollo per ottimizzare l’illuminazione pubblica. Tramite una tecnologia adattiva, questa startup permette una riduzione di oltre il 40% dello spreco energetico e luminoso generato dagli impianti di illuminazione stradale.

L’esperienza ormai pluriennale della call I-Tech Innovation, visto gli eccellenti risultati del programma, continuerà anche in futuro e sono già allo studio le edizioni per il triennio 2025-2027.