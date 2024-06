Inizieranno nelle prossime settimane i lavori al campo da calcio a 11 di Colombaro. L’intervento riguarderà il rifacimento delle torri faro a servizio del campo, che saranno dotate di nuovi proiettori a LED che potranno accendersi in modo separato per consentire l’illuminazione totale o parziale a seconda dell’uso necessario producendo minor inquinamento luminoso. I lavori comprenderanno inoltre il rifacimento dell’impianto elettrico a servizio delle torri faro.

Il costo totale dell’intervento è di 210mila euro, di cui 130mila da fondi ministeriali e 80mila da fondi comunali.

Così il Sindaco Formigine Elisa Parenti: “La manutenzione, la cura e l’ammodernamento degli impianti sportivi erano e rimangono una priorità. In particolare, questi lavori assumono una rilevanza ancora maggiore perché sono finalizzati al risparmio energetico del campo, tema cruciale che deve essere portato avanti, e perché hanno luogo in una delle nostre frazioni. Lo sport e la valorizzazione delle frazioni sono, non a caso, due punti importantissimi del nostro programma elettorale. Le frazioni, ognuna con la propria storia e le proprie caratteristiche, devono rimanere centrali. Parallelamente, con lo sport si educa all’importanza di un benessere non solo fisico, ma anche psicologico e sociale. Per questo è compito dell’amministrazione mettere a disposizione della cittadinanza luoghi sicuri, moderni e accoglienti e lavorare fianco a fianco delle associazioni sportive del territorio, realtà imprescindibili che tengono vivi questi luoghi.

Per tutti questi motivi siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio, e sempre in una frazione, un prestigioso evento sportivo che richiamerà sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo tennisti provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento è da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio con il 40esimo Memorial Eugenio Fontana. Un grande evento aperto a tutti, ad ingresso gratuito, che punterà i fari sul Club e sulla nostra città”.