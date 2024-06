Domenica 16 giugno torna il Quarantenna1 Festival a Fiorano Modenese, nell’ambito del Sempre Maggio Fioranese. Si festeggiano i 47 anni di Radio Antenna 1 FM 101.3, che da anni organizza l’evento, con una giornata di musica diffusa, su tre palchi in tre punti distinti del centro cittadino. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Dalle ore 17.00 sarà festa per tutti, con la musica di Bugo e Bud Spencer Blues Explosion, che si esibiranno rispettivamente alle 20.30 e alle 22.00 sul palco di Piazza Ciro Menotti.

Sempre in piazza Ciro Menotti, ma su un altro palco, ci saranno i Cloud Canyons alle ore 18.00 e i Pip Carter & the Deads alle ore 19.15.

Infine sullo Stone stage, in via Vittorio Veneto, Davide Canalini (ore 18.00), Dani Male (ore 19.15) e gli Easy heart alle ore 20.15.

In mostra anche un centinaio di moto con bikers e stand.

La manifestazione fa parte del progetto “Palcoscenico per la città” sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”. E’ organizzata in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa e il Comune di Fiorano Modenese, con il supporto Cesar ceramiche.

La viabilità in centro a Fiorano subirà alcune modifiche per consentire lo svolgimento della manifestazione: dalle ore 15 alle 24 del 16 giugno, con la chiusura con divieto di transito e divieto di sosta su entrambi i lati stradali di via Vittorio Veneto, da via Santa Caterina a via Marconi, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di entrambi i lati stradali di via Gramsci, tra via Andrea Doria e via Vittorio Veneto e l’obbligo di direzione diritto verso via Gramsci che diventa a doppio senso e il divieto di svolta a sinistra e a destra in via Vittorio Veneto.

Per informazioni aggiornate su tutti gli eventi è sempre possibile consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.