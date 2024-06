Si è recato presso il supermercato Coop di Santa Vittoria, ha parcheggiato la bicicletta elettrica negli appositi stalli, senza però chiuderla con il lucchetto. Terminati gli acquisti, è tornato per riprendersi la bicicletta, ma qualcuno l’aveva asportata. Mentre un conoscente si offriva di accompagnarlo a casa a bordo della sua autovettura, la vittima notava un ragazzo straniero in sella alla sua bicicletta. Alla richiesta di spiegazioni, il giovane rispondeva che la bicicletta era sua, negando di averla rubata. La vittima lo smentiva facendogli notare che aveva la chiave che apriva il lucchetto posto sul telaio della bicicletta.

A questo punto lo sconosciuto, dopo aver sollevato la bici in aria la scagliava contro la vittima facendolo cadere a terra e procurandogli cosi delle escoriazioni ad una gamba; quindi si dileguava. Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria, i carabinieri della stazione di Gualtieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 26enne domiciliato a Gualtieri. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.