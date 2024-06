C’è fermento in piazza Garibaldi. Citea, subentrata nell’appalto, ha infatti iniziato a operare, riprendendo i lavori fermi ormai da tempo. Il sindaco Claudio Poletti, esprime così la propria soddisfazione: “Finalmente – dice – è evidente a tutti che siamo passati dalle parole ai fatti. Dopo mesi e mesi di discussioni, trattative, arrabbiature, in piazza Garibaldi cominciamo a vedere la luce. Confidiamo nella serietà e professionalità dell’impresa che oggi ha iniziato a posare il porfido sul lato del bar Antichi Sapori. Inoltre, per iniziare ad agevolare l’utilizzo della piazza, si stanno creando dei passaggi trasversali che permetteranno di muoversi da un marciapiede all’altro in assoluta sicurezza”.

Continuano nel frattempo gli incontri dell’amministrazione con le associazioni di categoria e il Comitato Commercianti per gli aggiornamenti sullo stato di aggiornamento del cantiere della piazza e anche di altri interventi sulle opere pubbliche. “Gli incontri si svolgono – aggiunge il sindaco – nell’ottica di uno spirito di collaborazione che dovrà portare a condividere il progetto di valorizzazione del commercio locale e il riconoscimento degli indennizzi per il disagio cantiere”.