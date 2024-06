Ha partorito in strada una bellissima bambina grazie al tempestivo e provvidenziale intervento di due agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna.

I due poliziotti, impegnati nel quotidiano pattugliamento all’interno del grande scalo ferroviario felsineo, hanno ricevuto dal Centro Operativo Compartimentale la segnalazione di una donna in procinto di partorire in strada e precisamente in via Barozzi, nei pressi dell’ingresso est della stazione di Bologna Centrale.

Quando i due agenti sono arrivati sul posto non credevano ai loro occhi: la donna, infatti, in avanzato stato di travaglio, in pochi minuti dava alla luce una bellissima bambina. In attesa dell’arrivo dell’autoambulanza i due poliziotti della Polfer non si sono persi d’animo ed hanno continuato a vigilare sulla giovane donna e sulla piccola creatura che, nel frattempo, emetteva i primi rassicuranti vagiti.

All’arrivo del 118 mamma e bambina sono state prese in cura dal personale sanitario che, constatate le buone condizioni di salute di entrambe, le ha infine accompagnate all’Ospedale Maggiore.