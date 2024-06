Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, SS724 Tangenziale nord, SS9 via Emilia, SS12, strada Gherbella, SP623 via Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1, verso Milano. In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia. Chi proviene da Verona (A22) ed è diretto verso Milano, potrà uscire a Campogalliano e seguire l’itinerario sopra indicato.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 22:00-6:00; dalle 23:00 di sabato 22 alle 6:00 di domenica 23 giugno.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1/Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare sulla A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso la Milano: Bologna Fiera, sulla stessa A14, o Bologna Arcoveggio sulla A13.

Sarà chiusa anche l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 giugno; nelle tre notti di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con orario 22:00-6:00; dalle 23:00 di sabato 22 alle 6:00 di domenica 23 giugno.