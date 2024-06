Si terrà a Ronzone, località della Val di Non in provincia di Trento, la preparazione estiva degli uomini di mister Grosso in vista dell’avvio della stagione sportiva 2024/25.

I neroverdi si ritroveranno dal 3 al 5 luglio per le visite mediche presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona. Da Domenica 7 luglio, presso il Mapei Football Center, la squadra comincerà a lavorare agli ordini di mister Fabio Grosso e continuerà ad allenarsi al centro sportivo di Sassuolo fino alla mattina del 9 luglio, giorno in cui sono previsti i test Mapei.

Nel pomeriggio di martedì 9 la squadra lascerà Sassuolo e partirà per la sede del ritiro di Ronzone dove rimarrà fino a mercoledì 24 luglio.