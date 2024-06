Inizia con la prima grande sorpresa il main draw della terza “Emilia-Romagna Tennis Cup”, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

A firmarla è Juan Pablo Ficovich, 27 anni di Buenos Aires, numero 233 al mondo che, in un pomeriggio torrido (toccati i 32 gradi), ha eliminato la testa di serie numero 3 del torneo, il croato Borna Coric al termine di un match appassionante risolto al terzo set con il punteggio di 64 67 64.

Ficovich ha sorpreso l’ex numero 12 al mondo già nella prima partita, proseguendo poi nel corso del match senza mollare un centimetro al cospetto del più esperto e quotato avversario. “Amo l’Italia – le parole di Juan Pablo a fine match – Qui a Sassuolo mi sono sentito bene fin dal primo giorno, ora riposo e poi di nuovo in campo per cercare di proseguire questa settimana iniziata nel migliore dei modi”.

Già giocati altri tre match di primo turno: la testa di serie numero 1, l’argentino Federico Coria ha superato Francesco Maestrelli (finalista lo scorso anno) con un netto 61 63. Passano il turno agevolmente anche il coreano Gerard Lee Campana (63 62 sul russo Egor Gerasimov) e lo statunitense Tristan Boyer che ha superato con lo stesso punteggio l’italiano Andrea Pellegrino.

In serata l’atteso match di esordio di Fabio Fognini che sul centrale alle ore 20 affronta il francese Maxime Janvier.

PROGRAMMA EMILIA-ROMAGNA TENNIS CUP