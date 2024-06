Il 31 agosto 2024 si concluderà il progetto Erasmus Plus promosso dal Consorzio degli Istituti Professionali che ha permesso a due studenti dell’Ipsia “F.Corni” di Modena di svolgere un’esperienza di mobilità a Siviglia, riconosciuta all’interno dei curricoli come PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), percorso necessario per il conseguimento di un diploma professionale.

Accompagnati dal prof. Paolo La Valle e in compagnia di 10 studenti provenienti da altri Istituti Professionali italiani aderenti al Consorzio, Lorenzo Guido, frequentante il corso grafico e Carlotta Marchesini, studente del corso odontotecnico, hanno avuto la possibilità di vivere tre settimane a Siviglia, immersi nella realtà della città andalusa per attivare e potenziare le competenze professionali e trasversali richieste dall’Unione Europea. Sono stati in Spagna dal 27 aprile al 18 maggio. Lorenzo è stato accolto da uno studio fotografico ed è stato inserito a pieno ritmo nella produzione; Carlotta ha avuto la possibilità di mettersi in gioco in una clinica dentistica. Entrambi sono rientrati con un attestato di eccellenza da parte dei loro tutor locali. Un’immersione di tre settimane in un ambiente completamente nuovo è stata decisamente determinante per i due studenti che hanno dovuto imparare anche a relazionarsi e confrontarsi con una lingua che non è la loro e che conoscono poco. “Grazie a questa esperienza – racconta Lorenzo – sono riuscito a conoscere maggiormente i miei punti di forza e di debolezza, sento di essere più sicuro di me stesso sia nel lavoro che nella quotidianità. Ho infatti imparato ad essere più versatile e a sapermi accontentare nelle diverse circostanze, ad avere un comportamento più professionale e a comunicare con le persone pur avendo qualche problema con la lingua”.

Anche Carlotta sottolinea positivamente il valore dell’esperienza in Spagna: ”Ho imparato a essere molto più responsabile e a saper riconoscere le mie abilità. A livello personale e professionale – afferma – ritengo di essere maturata e di aver sviluppato maggiormente le mie capacità di autogestione”.

Gli studenti sono stati coinvolti anche in iniziative culturali e di visita delle immense bellezze della città. L’esperienza non si è limitata al periodo di mobilità, ma ha visto i ragazzi coinvolti sia prima sia dopo la mobilità in attività di formazione – anche linguistica -, di osservazione, di riflessione e di restituzione dell’esperienza guidati dalla presidente del Consorzio, prof.ssa Rosanna Rossi, e dalla referente d’Istituto prof.ssa Stefania Desinano

Sessanta studenti dell’Ipsia “F.Corni” a luglio in PCTO in Spagna e in Germania

Luglio vedrà altri studenti dell’istituto professionale modenese in partenza per un’esperienza di PCTO all’estero: 45 ragazzi a Siviglia e 15 a Berlino. Quattro gruppi accompagnati ciascuno da due docenti. Non si tratta di tirocinio in azienda, ma di potenziamento delle competenze trasversali: linguistiche, relazionali e culturali. Gli studenti, che alloggeranno in famiglia, saranno completamente immersi nella cultura del paese e frequenteranno un corso di lingua in loco. I ragazzi in partenza per Siviglia stanno in questi giorni frequentando, con profitto e serietà, un corso di 60 ore di spagnolo. La referente del Progetto specifica che si tratta di un Progetto PON a cui la scuola ha aderito per dare la possibilità agli studenti di fare, gratuitamente, un’esperienza all’estero che, moltissimi di loro, non avrebbero potuto fare diversamente e sottolinea l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno aderito alla proposta.