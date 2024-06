Ritorna il Sempre Maggio Fioranese da giovedì 20 giugno, con la partita di calcio Italia-Spagna visibile sul maxi schermo montato in piazza Ciro Menotti, dalle ore 21.00.

Sabato 22 giugno, dalle ore 21.30, si prosegue con il concerto di Cricca, ex della scuola di Amici. In apertura Richi Sweet e SteThe Smoke. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Domenica 23 giugno sul palco in piazza ci sarà invece l’associazione Abracadam Asdps con lo spettacolo “Cinepark: il Cinema? È la truffa più bella del mondo”, dalle ore 21.30.

Lunedì 24 giugno al Sempre Maggio Fioranese sarà di nuovo di scena la Nazionale italiana nella partita contro la Croazia, ultima fase del girone di qualificazione dei Campionati europei di calcio.

Il Sempre Maggio Fioranese, organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il sostegno di diversi sponsor.

Per informazioni aggiornate su tutti gli eventi è sempre possibile consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.