Questa mattina verso le ore 9.45 i vigili del fuoco sono intervenuti Sull’Autostrada del Sole, presso l’area sosta di Castelfranco Emilia ovest per una perdita di GNL (Gas Naturale Liquefatto) dal serbatoio del trattore di un bilico che trasporta amido di mais. Sul posto la Polizia stradale di Modena nord, la squadra Vigili del fuoco di Vignola, una squadra NBCR di Bologna, il funzionario di guardia e la ditta Iveco specializzata nelle operazioni di messa in sicurezza degli impianti a metano.

L’intervento dei tecnici prevede la bruciatura in candela del contenuto del serbatoio che si prevede perduri per circa 4/5 ore. Nessuna preclusione per la viabilità.