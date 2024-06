Sul cavalcavia La Marmora, nelle prossime settimane, sarà effettuato un intervento di manutenzione stradale straordinaria del valore di circa 170 mila euro, per consentire il consolidamento del sottofondo stradale della rampa di accesso al cavalcavia dall’uscita 10 della tangenziale Pirandello in direzione periferia.

A seguito di un leggero cedimento dell’attacco rilevato della rampa che crea un piccolo scalino, infatti, nella giornata di ieri, lunedì 17 giugno, è stato operato un restringimento di carreggiata, in direzione periferia, per mettere in sicurezza il tratto e consentire di effettuare l’intervento di ripristino.

I lavori, realizzati dal settore Lavori pubblici del Comune di Modena nell’ambito dell’appalto quadro di manutenzione straordinaria, riguarderanno esclusivamente la rampa di accesso, in quanto il cavalcavia, recentemente oggetto di lavori di riasfaltatura, non presenta problemi. A seguito di indagine geologica l’impresa incaricata procederà alla progettazione delle opere di consolidamento e, successivamente, prenderanno avvio i lavori per una durata di circa un mese e mezzo. L’intervento sarà svolto senza chiudere totalmente il transito, fatta eccezione per i mezzi pesanti che saranno deviati su un altro svincolo.