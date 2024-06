L’Assemblea di Federconsumatori Emilia Romagna ha eletto oggi all’unanimità Fabrizio Ghidini quale presidente di Federconsumatori Emilia-Romagna. Ghidini, 57 anni, prende le redini dell’associazione da Renza Barani. All’assemblea erano presenti Michele Carrus, presidente nazionale Federconsumatori e Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia Romagna, che assieme all’assemblea hanno tributato un lungo applauso alla presidente uscente.

Dal 2014 presidente di Federconsumatori Parma, Fabrizio Ghidini precedentemente era stato membro della segreteria Cgil Parma. Era già vicepresidente Federconsumatori Emilia Romagna ed è attualmente vicepresidente nazionale di Federconsumatori con delega a energia e ambiente.

“Sarà un mandato che porterò avanti in continuità con chi mi ha preceduto – dichiara il neopresidente rivolgendo i suoi ringraziamenti alla precedente presidente Barani – Tra i miei obiettivi c’è quello di rafforzare il processo di crescita di Federconsumatori ER . Sul piano politico intendo continuare ad investire nel dialogo con la Regione con la quale abbiamo raggiunto importanti intese su energia, ambiente, trasporti e lavorare unitariamente con altre associazioni di consumatori per rafforzare la capacità di tutela dei cittadini, in una fase difficile nella quale i diritti vengono erosi mentre il reddito delle famiglie segna il passo, e crescono preoccupanti sacche di povertà”.