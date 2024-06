Il 21 giugno al via L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa da Corte Ospitale, nella magica cornice del suo chiostro che avrà come protagonisti artiste e artisti della scena contemporanea nazionale. Alle ore 21.30, primo appuntamento in cartellone: Rimbambimenti. Un ted talk senescente in salsa punk, di e con Andrea Cosentino, drammaturgia sonora e musica dal vivo Lorenzo Lemme, produzione Cranpi.

Rimbambimenti è una performance che parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, e scivola verso un concerto/spettacolo che, allineandosi alle concezioni di tempo e materia della fisica quantistica, smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale.

Tra spiegazioni rigorose e discorsi a vanvera, il conferenziere dimentica la sua parte, cerca di ricostruirla attraverso appunti e oggetti sulla scena dei quali fatica a ricordare l’utilità, fino a perdere ogni cognizione di sé e degli altri, in un processo inarrestabile verso la dissoluzione e l’entropia.

Il risultato è una conferenza esplosa, un mix incosciente tra musica tecnologica, teatro di figura, divulgazione scientifica e parole in libertà, un TED Talk senescente in salsa punk.

Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17, tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077. La biglietteria è aperta il martedì dalle 10 alle 17 e i giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

Biglietti disponibili su www.vivaticket.it