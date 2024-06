Ieri pomeriggio, tra le 18 e le 20, due incendi di sterpaglie hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco ad Imola. E’ successo in via Lungara e in via Cesena. Le fiamme hanno intaccato campi incolti per circa tre ettari. Sul posto due squadre dal distaccamento di Fontanelice e due da quello di Imola. Intervenuti anche i carabinieri di Imola. Non si segnalano feriti.