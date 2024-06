Domenica 23 giugno alle ore 11.00, nell’area del monumento dedicato alle vittime dell’eccidio de La Bettola, avrà luogo la commemorazione dell’80° Anniversario di uno degli atti più efferati compiuti dai nazifascisti in Italia dove, nella notte di San Giovanni del 1944, persero la vita 32 civili e 3 partigiani.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 9,30, dalla Santa Messa presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria a La Vecchia, celebrazione che sarà animata dal Coro Mundura di Montalto.

“In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui assistiamo al moltiplicarsi di fronti di guerra che continuano a seminare morti, odio e divisione, – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi – dobbiamo rinnovare il nostro impegno nel fare memoria dei fatti disumani ed efferati che hanno toccato anche il nostro territorio segnando profondamente le nostre comunità, perché tutto ciò non cada nell’oblio e si possa creare una sensibilità e coscienza collettiva che si oppone ai conflitti e ad ogni forma di violenza che portando con se solo orrori e sofferenze”.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco Stefano Vescovi e il Consigliere Comunale Paolo Francia, a cui si uniranno la Consigliera Regionale e Presidente delle Commissioni Politiche per la Salute e Politiche sociali Ottavia Soncini, il Presidente dell’ANPI Provinciale Ermete Fiaccadori e il Presidente di Istoreco Arturo Bertoldi.

Gli studenti delle classi 3° della scuola media “A. Manini” di Vezzano illustreranno inoltre il lavoro realizzato nell’ambito del percorso progettuale “Un nome, un volto, una storia” il cui prodotto finale è stato la mostra “Bettola. Un nome, un volto, una storia. 80 anni dalla strage per non dimenticare” che, inaugurata lo scorso 3 giugno, resterà allestita ed aperta ai visitatori presso il plesso scolastico vezzanese fino alla vigilia della commemorazione.

La cerimonia sarà preceduta dall’arrivo dei partecipanti alla camminata “Sui passi della memoria” promossa da ANPI Provinciale e sezione di Vezzano s/C, Istoreco, UISP escursionisti montagna, con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale, camminata che quest’anno avrà luogo in mattinata partendo, alle ore 8.00, dal Mulino del Tasso di Casina per concludersi a La Bettola.

Le musiche che accompagneranno la commemorazione sono a cura di Amedeo Crotti (tromba), Sebastiano Grasselli (tromba), Emma Gualdi (tromba) nonché del Coro Mundura.