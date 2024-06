Santilio in Festa: sabato 22 giugno torna l’evento, giunto alla seconda edizione, che anima le vie del centro e apre l’estate di Sant’Ilario d’Enza.

Dalle 19 spazio a tante attività coinvolgenti: negozi aperti tutta sera, musica live di strada con Acusting Plays, True Colors, Take 2, Lemon on the Rocks e Igor il fisarmonicista, zona famiglie e bambini con il Mago Blu, area bimbi con giochi gonfiabili, animazione in piazza 4 novembre, cerchi e tessuti aerei con Lidia, raduno Super Car passione rosa, possibilità di bere e cenare in uno dei tanti truckfood allestiti o negli esercizi del centro, cena d’estate in “Via della Libertà” (con ricavato a favore dell’’associazione il Palloncino Rosa).

Fin dal mattino partenza del progetto “Sant’Ilario si fa Bella” promosso da associazione commercianti Meglio Sant’Ilario su iniziativa di Marikey.it, Terzo Occhio Tattoo e Corniceria e Galleria d’Arte “Riquadri” come forma di creatività, partecipazione e cura del contesto urbano: i tre writer e artisti Rise, Thea, Ellenelbosco compiranno interventi pittorici sulle vetrine di alcuni negozi del centro.

Alle 21.30 Rock Night Live in piazza Della Repubblica con il concerto delle band e degli artisti della School of Rock di Sant’Ilario fondata e diretta da Pier Bernardi con, a seguire, dj set.

Santilio in Festa è un evento di Meglio Sant’Ilario in collaborazione con Comune di Sant’Ilario d’Enza e con il sostegno di Cut Service, Montanari & Gruzza, Snatt Logistica, Bontal, Re-Play, M&b Group, Falegnameria Val d’Enza, Confesercenti, Creo, Tabaccheria Merlni, NSC, Terzo Occhio Tattoo, Studio Visione.

L’iniziativa si inserisce in un’intensa settimana di eventi per la comunità santilariese con il seguitissimo torneo Parrock in piazza (calcio, volley, basket), le tortellate delle associazioni per San Giovanni e l’appuntamento con Santinfesta e il Paese che Canta di domenica 23 giugno.