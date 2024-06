I Carabinieri della Stazione di Castenaso, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché dell’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 61enne italiano, pregiudicato, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri. La donna si è rivolta ai militari di via dello Sport per chiedere aiuto a seguito dei ripetuti maltrattamenti psicologici e fisici che l’uomo le ha rivolto dal 2022 ad oggi, minacciandola reiteratamente di morte e offendendola con frasi denigratorie, instaurando così un clima oppressivo e intollerabile per la prosecuzione della vita in comune.