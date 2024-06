L’Iliade vista (e raccontata) con occhi femminili nel nuovo libro di Marilù Oliva, presentato martedì 25 giugno sul palco di via Roma a Castelnuovo Rangone, nell’ambito della rassegna “Armonie in centro”. Nelle pagine di “L’Iliade cantata dalle dee” è Atena a parlarci dell’ira di Achille, ed è la madre dell’eroe, Teti, a spiegare i moti dell’animo di suo figlio, le sue scelte che tanto sangue costeranno ai due eserciti; Afrodite tiene un occhio sul campo di battaglia e un altro sui suoi protetti Paride ed Enea, di cui ci narra le gesta, senza nascondere le proprie ingerenze, mentre la sua rivale Era tifa per i Greci e cerca di favorirne la vittoria. E poi ci sono due donne speciali, l’una figlia di Zeus, l’altra toccata da Apollo: Elena e Cassandra, che da dietro le mura di Troia testimoniano il fato atroce dell’altra metà del cielo in ogni conflitto.

In dialogo con la Vicesindaca di Castelnuovo Rangone Daniela Sirotti Mattioli, Marilù Oliva presenta un’opera che ribalta la prospettiva sulla più maschile delle vicende, la guerra, riappropriandosene a nome di tutte: delle troppe vinte, umiliate, violate, ma anche delle poche vincitrici apparenti, destinate ad afferrare trionfi effimeri come la vendetta.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, comincerà alle 20.45 e sarà impreziosito dagli interventi musicali di Cecilia Gargano alla chitarra, a cura dell’associazione “Il Flauto Magico”.