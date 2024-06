Sono 24 i nuovi agenti in prova arrivati questa mattina presso la Questura di Reggio Emilia direttamente dai corsi di formazione svolti in dieci diverse scuole sparse sul territorio nazionale. I nuovi agenti, tutti giovanissimi, andranno, da un lato, a sostituire diversi dipendenti che verranno trasferiti in altre sedi e, dall’altro, andranno a rinfoltire determinati Uffici della Questura di Reggio Emilia dove si era registrata una carenza di personale.

Il Questore Giuseppe Maggese, insieme al Vicario De Angelis, questa mattina ha dato il benvenuto ai nuovi arrivati augurando ogni fortuna per il loro inizio di carriera al servizio dei cittadini reggiani.