Le forti precipitazioni di queste ore hanno provocato disagi e allagamenti soprattutto in Appenino, come a Cerredolo di Toano dove il traffico sulla SP 468 interrotto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, causa fango e detriti che hanno invaso l’asfalto. Squadre della Provincia sono al lavoro, assieme ai Vigili del fuoco.

Aggiornamento ore 18:30:

Attualmente la strada è chiusa, ed il traffico deviato sulla sp 90 per Cavola, poi sulla sp 8 per Toano e Cerredolo per rientrare sulla SP 486R. Salvo imprevisti entro un paio d’ore è prevista la riapertura.