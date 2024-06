Si terrà mercoledì 26 giugno alle ore 18 nella sala al primo piano della Polisportiva Sacca (via Paltrinieri 80) il prossimo incontro di presentazione del CAU di Modena, il Centro di assistenza e urgenza che ha aperto nell’aprile scorso dopo le aperture dei Centri di Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Fanano e Carpi.

Gli incontri sono pubblici (senza prenotazione) e organizzati dall’Azienda USL di Modena per far conoscere il nuovo servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna dedicato ai problemi di salute urgenti ma non gravi. All’incontro saranno presenti i professionisti sanitari dell’Azienda USL per spiegare il servizio e rispondere a domande: interverranno il Direttore del Distretto sanitario di Modena Andrea Spanò, il Direttore sanitario del CAU di Modena e Direttore delle Cure primarie di Modena e Castelfranco Lucia Cavazzuti, il Direttore del Dipartimento interaziendale di emergenza-urgenza Geminiano Bandiera, la Dirigente delle Professioni sanitarie del Distretto di Modena Imma Cacciapuoti, il referente infermieristico del CAU di Modena Gianfranco Amendola.

Ricordiamo che il CAU si trova nell’area del Policlinico di Modena, di fianco all’ingresso 31, ed è aperto 7 giorni su 7 (compresi i festivi) dalle 8 alle 24. I pazienti possono rivolgersi al servizio senza richiesta del medico, i problemi di salute trattati sono urgenti ma non gravi e con sintomi lievi: l’elenco completo è disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna nella pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti.