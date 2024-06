Questa mattina intorno alle 8:30, un’autovettura condotta da un uomo di 60 anni, è finita fuori strada terminando la cora in un campo lungo via Celestino Iotti a Luzzara. Sono intervenuti i sanitari del 118 assieme ai Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Guastalla in codice di massima gravità, avendo riportato numerosi traumi. Rilievi affidati alla Polizia locale.

Un altro incidente stradale intorno alle 11:00 in via Argine a Gualtieri, con una persona intrappolata nell’abitacolo liberata dai Vigili del fuoco di Guastalla con il supporto dei sanitari del 118. Sul posto la Polizia Municipale Bassa Reggiana.