E’ convocata per giovedì 27 giugno 2024, alle ore 20.00, in piazza Ciro Menotti, la prima seduta del Consiglio Comunale di Fiorano Modenese della nuova consigliatura. Verranno discussi otto punti all’ordine del giorno.

Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del Sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali. Eventuale surroga.

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del consiglio.

Giuramento del Sindaco.

Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta comunale e del Vicesindaco.

Elezione Commissione Elettorale comunale.

Nomina commissione comunale per formazione elenchi giudici popolari.

Commissioni consiliari permanenti. Definizione composizione.

Elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale quali componenti del consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Il Consiglio sarà trasmesso anche in streaming sul canale you tube del Comune.

In caso di maltempo la seduta si svolgerà al teatro Astoria.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.