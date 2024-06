Torna a Scandiano la festa degli sport inclusivi. Giovedì 27 giugno dalle 18 nella zona sportiva di Scandiano in via della Repubblica 74 si terrà la festa di fine anno di All Inclusive Sport, il progetto provinciale reggiano coordinato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia che permette ad oltre 200 giovani con disabilità di praticare sport con i loro coetanei.

È il secondo anno consecutivo che l’evento si svolge a Scandiano, dopo il grande successo del 2023. La vasta area sportiva locale diventerà sede di una lunga serata di giochi, animazioni, premiazioni, cibo e musica, realizzata grazie alla fondamentale collaborazione di tre realtà sportive scandianesi, l’associazione Il Mucchio, la Polisportiva Scandianese e la Cooperativa Azzurra, con il patrocinio del Comune di Scandiano e dell’Unione Tresinaro Secchia. Le realtà reggiane presenti saranno decine, e la festa sarà l’occasione per celebrare il termine della positiva campagna di raccolta fondi lanciata a inizio maggio per sostenere All Inclusive Sport; l’obiettivo era ottenere risorse con cui sostenere altri tutoraggi (con personale competente e formato) e quindi altri inserimenti di ragazzi disabili.

Il programma prevede dalle 18 una bella serie di giochi e possibilità di collaudo di attività sportive inclusive. Ci saranno giochi propedeutici al parkour con la Polisportiva Scandianese; gli sport al buio con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; l’Ultimate Frisbee con Heron; la scherma in piedi o in carrozzina con Scherma Koala; i giochi propedeutici al kin-ball grazie all’esperto di educazione motoria Andrea Margini; il calcio inclusivo con più palle, per atleti da 6 a 99 anni; il calciobalilla in piedi e seduto con Brescello Calciobalilla; il basket integrato con Pallacanestro Scandiano e Arbor Dream Team e il baskin con Magic Baskin Scandiano e Reggio Baskings.

Saranno presenti poi le moto Harley-Davidson del gruppo Emilia Road Chapter.

Sempre dalle 18, si potrà partecipare a una serie di laboratori a numero chiuso su prenotazione, tra cui le fiabe motorie per bimbi dai 5 agli 8 anni e l’approfondimento musicale con la lingua dei segni per ragazzi dai 9 anni in su.

Non mancherà ovviamente la cena, con carne alla griglia, gnocco fritto, panini e tanti piatti preparati sul momento dalla collaudatissima cucina dei volontari de Il Mucchio, uniti a selezioni di birre e al servizio bar. La cena è aperta a tutti senza obbligo di prenotazione, rivolgendosi direttamente alle casse dei punti gastronomici.

La parte istituzionale prenderà il via alle 20.30, con i saluti dei promotori dell’iniziativa, dei sostenitori del progetto, degli atleti e dei tutor e dei rappresentanti degli enti pubblici. Saranno gli amministratori a premiare man mano le associazioni sportive reggiane che hanno fatto parte della grande squadra dell’anno sportivo di All Inclusive Sport.

Tutte le parti della festa saranno accompagnate da dj set e animazioni musicali.