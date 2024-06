Porte aperte alla Casa della Comunità di Castellarano – Baiso sabato 29 giugno 2024 dalle ore 9 alle ore 13.30. Un momento di incontro e di festa per i cittadini a testimonianza di un importante processo di partecipazione in cui la comunità affianca e sostiene i servizi pubblici affinché la Casa sia un luogo dove le energie più vitali del territorio abbiano spazi e tempo per realizzare nuove reti di prossimità con e per gli abitanti del territorio.

Previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le Case della Comunità sono luoghi di prossimità e facile individuazione nei quali entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale offerto dal proprio luogo di residenza. La Casa della Comunità è il modello organizzativo ideale per innovare in modo dinamico la proposta di salute in una società complessa e fragile. La salute è un bene da perseguire come comunità, in tutte le sue articolazioni di benessere fisico, psichico, affettivo, relazionale, spirituale. Per questo motivo l’Open day è stato organizzato in collaborazione tra Ausl, Comuni e associazioni del territorio. Nella Casa della Comunità si realizza l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. L’obiettivo primario é di leggere i bisogni degli utenti con un approccio proattivo e garantendo una presa in carico integrata al fine di contribuire efficacemente alla prevenzione e alla cura.

Diverse le iniziative in programma:

Alle ore 9 Accoglienza e apertura stand; alle ore ore 9.20 Saluti istituzionali con Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano e Fabio Spezzani, Sindaco di Baiso. Alle ore 9.30 Percorso partecipativo e inaugurazione dello sportello del volontariato con Marina Greci, Direttrice Dipartimento Cure Primarie Ausl Reggio Emilia; Fabio Pignatti, Responsabile Struttura Operativa Semplice di Cure Primarie Area Sud; Maria Cristina Fontanesi, Medico di Medicina Generale e Rosaria Indaco, Pediatra di Libera Scelta.

Alle ore 9.50 Inaugurazione dello sportello del volontariato con Marco Ferri, Direttore di Distretto di Scandiano; alle 10 Visita guidata ai servizi della Casa della Comunità e accesso libero agli ambulatori della prevenzione con Marika Carpanoni, RSPUO Specialistica ambulatoriale Scandiano. Alle 10.30 Il caffè della Casa della Comunità – laboratorio aperto a cittadini e associazioni con ristoro per partecipanti.

Durante la mattinata saranno visitabili alla cittadinanza i servizi ambulatoriali e sociali della Casa della Comunità con alcune attività di prevenzione (percorso valuta il tuo rischio cardiovascolare con ECG). Saranno presenti associazioni del territorio con attività e stand: Sport Insieme (attività con i bambini), Camminata Metabolica (con sessioni demo di 20 minuti ogni ora a partire dalle ore 10), F.R.O.G. aps (Formazione Ricerca Orientamento e Gioco), Os.Co – Ospedale di Comunità, AUSER- Castellarano, CRI di Castellarano, SIMCCP – Società Italiana di Medicina di Comunità e delle Cure Primarie. Sarà attivo il Mercatino a KM 0 con prodotti di aziende agricole locali. Ore 13.30 Chiusura dell’evento.