La nomina, resa pubblica sabato scorso dal sindaco Elisa Parenti, rappresenta un passo importante per la nostra comunità. Giulia, ingegnere ambientale laureata e attualmente assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, porterà la sua competenza e la sua passione al servizio della comunità, assumendo importanti deleghe che riguardano la Mobilità Sostenibile, la Transizione Energetica, i Parchi e le Aree Naturalistiche, la Partecipazione e Digitalizzazione, e la Legalità.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Formigine si è impegnato intensamente in questa campagna elettorale, spesso presente il sabato mattina in piazza mercato per incontrare i cittadini e ascoltare le loro esigenze. Insieme al Consigliere eletto Andrea Zanni, al volto storico di Alessia Nizzoli e a tutto il gruppo, faremo del nostro meglio per la realizzazione del programma elettorale, nel rispetto delle diverse sensibilità e nell’osservanza dei nostri valori.

Siamo certi che Giulia saprà portare avanti con competenza e dedizione le politiche innovative di cui la nostra città ha bisogno, promuovendo un futuro più verde e sostenibile per Formigine.