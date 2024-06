L’Assemblea dei Soci del Montecatone Rehabilitation Institute SpA – AUSL e Comune di Imola – ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino al 2026.

I componenti sono Gabriele Peroni (Presidente / Già direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e della UOC di Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL di Imola), Monica Fiorini (Componente / In servizio c/o settore Gestione Finanziaria ed economica del SSR – Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna) e Maria Gamberini (Componente / Responsabile del settore Risorse umane e strumentali, infrastrutture sempre alla Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna). Succedono al Presidente, Giovanni Pieroni e ai componenti Marco Gasparri e Antonella Cersosimo.

I Soci hanno ringraziato il CdA uscente «spesosi sempre con dedizione e professionalità – hanno detto – in anni segnati da una contingenza imprevedibile, estremamente negativa e provante dal punto di vista gestionale-organizzativo. Nonostante ciò è stata garantita continuità all’elevato livello dei servizi clinico-assistenziali, alle innovazioni tecnologico-strutturali ed è stato fornito decisivo impulso alle attività di ricerca scientifica. Risultati in linea con le molteplici necessità e le crescenti aspettative tra cui – hanno aggiunto i Soci – rendere lo stesso MRI sempre più indipendente da altre strutture nella presa in carico di pazienti così fragili e compromessi attivando, in linea con le prerogative del Piano Strategico della Direzione Generale approvato dallo stesso CdA, presidi come la Radiologia pesante, la Piastra ambulatoriale, il Life Bridge, la Palestra robotica e altri servizi».

Al nuovo Consiglio di Amministrazione, che si insedierà verosimilmente entro metà luglio, gli azionisti e il Commissario Straordinario, Mario Tubertini, hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro.