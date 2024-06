Chiusura anticipata alle ore 15 di sabato 29 giugno del Mercato “La Piazzola“, sospensione dei mercatini in piazza dei Martiri e in piazzale Nasalli Rocca per l’intera giornata di domenica 30 giugno e anticipo di alcune ore del divieto di sosta lungo il percorso che scatterà alle ore 14 di sabato 29 nella maggior parte delle strade interessate dal passaggio e alle ore 12 nella zona dell’arrivo di via Irnerio e in quella di San Luca.

Nella tabella allegata (e consultabile sul sito dedicato) gli orari di chiusura al traffico e divieti di sosta strada per strada.

Si ricorda che negli stessi orari anche tutte le strade laterali sono chiuse al traffico all’incrocio con le strade del circuito cittadino e che il divieto di sosta riguarda anche i primi 20 metri delle vie laterali.

Anche il parcheggio Staveco, gestito da Bomob, sarà chiuso al pubblico per l’intera giornata del 30 giugno, perché il passaggio del Tour de France rende di fatto inaccessibile la struttura. Durante la giornata di chiusura verranno effettuate le operazioni straordinarie di pulizia e sfalcio.

Tutte le info su: https://www.bolognatourdefrance.it/