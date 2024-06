Quest’anno il Tour de France parte dall’Italia, con la prima tappa Firenze-Rimini, e la corsa ciclistica domenica 30 giugno, con la seconda tappa Cesenatico-Bologna, arriva in Emilia. Si tratta di una straordinaria opportunità di promozione internazionale anche per il territorio modenese, come dimostra la decisione della tv pubblica olandese Nos che domenica sera trasmetterà in diretta proprio da Modena, con uno studio allestito davanti al Duomo, il talk show di approfondimento “Tour de France – De Avondetappe”.

La trasmissione si caratterizza per dare largo spazio, accanto ai commenti sportivi sulla corsa, al racconto dei territori attraversati dal Tour valorizzando il patrimonio storico, artistico e architettonico delle città, a partire, nel caso di Modena, dal complesso romanico del sito Unesco Piazza con Grande, Ghirlandina e Duomo scelto non a caso come quinta scenica del programma.

All’iniziativa collabora il Comune, con il servizio Promozione della città e turismo, insieme a Modenatur e Apt.

L’audience della trasmissione televisiva olandese è stimata in oltre un milione e mezzo di telespettatori. “Un grande evento sportivo come il Tour rappresenta una buona opportunità per valorizzare Modenae il territorio in una vetrina internazionale di rilievo – spiegano i responsabili della promozione della città – e il mercato olandese offre buone prospettive turistiche”.

Per consentire lo svolgimento del servizio televisivo, dalle 13 di domenica 30 giugno all’1 di notte viene sospesa completamente la circolazione nell’area antistante la cattedrale in corso Duomo, così come in corso Canalchiaro nel tratto tra via Bonaccorsa e piazza Grande (eccetto residenti e diretti alle attività). Via Bonacorsa e Via Cervetta rimarranno percorribili. È inoltre vietata la sosta, tranne che ai veicoli dell’organizzazione dell’evento, sul lato ovest di corso Canalchiaro, tra via Bonacorsa e il civico 28. Segnaletica posizionata e partire da venerdì.

I pedoni potranno circolare regolarmente, evitando di interferire con il set e le riprese. La diretta inizia alle 22 di domenica e termina alle 22.45, ma nel corso della giornata gli operatori televisivi realizzeranno immagini nel centro cittadino da tramettere in serata.

Informazioni: ufficio Informazione e Accoglienza turistica di Modena, tel. 059 2032660.

POLIZIA LOCALE IN AIUTO A PIACENZA

Sei operatori della Polizia locale di Modena lunedì 1 luglio saranno in servizio a Piacenza in aiuto ai colleghi della città emiliana da dove parte la terza tappa del Tour de France, con destinazione Torino. La collaborazione si svolge nell’ambito dell’Accordo regionale che prevede, appunto, questo tipo di intervento di rinforzo ai corpi di Polizia locale di altre città che ne fanno richiesta. Il Comune di Piacenza, come previsto dall’Accordo, rimborserà le spese sostenute.

La collaborazione riguarderà in particolare i servizi di polizia stradale e di gestione della viabilità in occasione del “Grand Depart” della tappa del Tour.