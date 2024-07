I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 39enne straniero, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. I fatti sono scaturiti da una serie di aggressioni verbali e fisiche che il presunto responsabile avrebbe commesso nei confronti della moglie, italiana sulla trentina, anche in presenza dei figli minorenni, come accaduto qualche settimana fa, quando la donna è rimasta ferita durante l’ennesima discussione che aveva avuto col marito. Soccorsa dai sanitari del 118, la malcapitata è stata medicata e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Rintracciato dai Carabinieri, il 39enne è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice.