È stata presentata questa mattina, nel Foyer del Teatro Carani, la nuova Giunta del Comune di Sassuolo.

“Si apre una nuova stagione politica per Sassuolo, guidata da due principi cardine: rinnovamento e competenza”. È il commento del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini.

“La città ha scelto il rinnovamento e il cambiamento come elementi premianti di questa nuova proposta politica al servizio della comunità. Abbiamo voluto rispondere sin da subito, partendo dalla squadra che comporrà la Giunta comunale.

Sassuolo guarda avanti e c’è una nuova generazione che entra in politica da protagonista, moltissimi volti nuovi, sia in Giunta sia in Consiglio Comunale, e sono felice che nella squadra di governo ci siano 4 donne su 6 assessori e oltre la metà della squadra sia composta da Under40.

Il secondo criterio è stato quello della competenza e delle professionalità. Sono da sempre convinto che abbiamo bisogno delle migliori energie e conoscenze per far compiere alla nostra città quel salto di qualità che tanto attende.

Sono orgoglioso di presentare una squadra ricca di competenze nell’Amministrazione ma, soprattutto, nei singoli settori di cui ogni Assessore diverrà punto di riferimento politico ed amministrativo”.

Serena Lenzotti: Vicesindaco, Assessore al Welfare e Sport

Deleghe: Politiche sociali, Inclusività e bisogni speciali, Politiche per la salute e il benessere, Promozione dell’attività sportiva e impiantistica sportiva, Politiche per adolescenti e giovani.

48 anni, welfare community manager. Sposata e mamma di 3 bambini da sempre si dedica al volontariato. Un passato da mezzofondista e poi da giocatrice di volley, ama conoscere le città e gli aneddoti sulla sua storia. Si ritrova nelle parole di Italo Calvino “d’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. Laureata in Conservazione dei beni culturali, saggista di storia contemporanea; dal 2010 lavora all’ Arci provinciale di Modena occupandosi di welfare culturale con incarichi regionali, nazionali e di formazione dei giovani volontari per il Servizio Civile Universale. Svolge inoltre l’importante ruolo di Coordinatrice di Màt, evento di caratura nazionale sulla Salute Mentale e di altri festival sul territorio provinciale. Dal 2014 è Consigliere Comunale, dove ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Sassuolo fino al 2019.

Maria Savigni: Assessore all’Istruzione e alla Casa

Deleghe: Istruzione, Educazione e piano per l’infanzia, Politiche di sostegno alle famiglie, Politiche abitative e diritto alla casa

63 anni, insegnante. Mimma è nata a Sassuolo, ha tre figli e 4 nipoti. E’ impegnata nel volontariato, soprattutto nel campo educativo e sociale. Laureata in lettere moderne, insegna al Liceo scientifico di Sassuolo, dove è stata per diversi anni collaboratrice del dirigente e coordinatrice dei programmi di scambio internazionale. Nel 2009 è diventata consigliere comunale, ed è stata Vicesindaco nella giunta Pistoni (2014-2019) con delega alle politiche educative e scolastiche e all’edilizia scolastica.

Federico Ferrari: Assessore alla Cultura

Deleghe: Politiche culturali e biblioteche, Turismo, Commercio e Centro Storico, Comunicazione e grandi eventi, Legalità, Transizione digitale e AI

36 anni, Giornalista, laureato in Scienze Storiche. Si è occupato di comunicazione istituzionale e politica ricoprendo il ruolo di Capo di Gabinetto della Provincia di Reggio Emilia. Docente di cinema, concentra la sua ricerca sull’educazione all’immagine in ambito giovanile e ha collaborato con le Università di Modena e Reggio Emilia, Parma e la Cattolica di Milano. È stato rappresentante regionale dell’associazione italiana Giovani per l’UNESCO. È fondatore e direttore artistico di Ennesimo Film Festival.

David Zilioli: Assessore alla Rigenerazione Urbana

Deleghe: Pianificazione e sviluppo del territorio, Mobilità e trasporti, Pianificazione delle infrastrutture, Europa e Relazioni internazionali.

54 anni, Ingegnere Civile. Abita con la famiglia a Sassuolo, nel quartiere Braida, attivo in varie associazioni di volontariato del nostro territorio. Esperienza da 25 anni nella pubblica amministrazione come Dirigente nei settori mobilità sostenibile, grandi infrastrutture, Ambiente, progetti europei. Ha lavorato anche come libero professionista, come progettista di edifici ed interventi sostenibili. Ha svolto attività di professore universitario a contratto all’università di Ferrara. Specializzato con master universitari, nell’ambito della gestione nella pubblica amministrazione, dell’economia civile, con attenzione alla rigenerazione urbana sostenibile e partecipata

Mara Pennacchia: Assessore ai Lavori Pubblici e alla Partecipazione

Deleghe: Piano opere pubbliche e PNRR, Manutenzioni e Arredo urbano, Partecipazione civica e quartieri, Pari Opportunità.

35 anni, Ingegnere Civile. Nata a Sassuolo e cresciuta negli Scout, poi capo e formatrice capi dell’ Agesci. Mamma di due bimbi, è appassionata di letteratura per l’infanzia e con l’associazione “Idee del distretto” ha portato a Sassuolo TedX, evento di condivisione di idee innovative e di valore. Ha maturato diverse esperienze nel campo dell’edilizia pubblica e privata, inizialmente come responsabile di commessa in un’impresa edile impegnata nella ricostruzione del terremoto dell’Emilia (anno 2012) e in opere pubbliche e, successivamente, come direzione operativa in cantieri residenziali pubblici. É stata tra le promotrici di City Lab, laboratorio cittadino di partecipazione formatosi nel 2023 dal quale è nata la lista civica con cui è stata eletta in Consiglio Comunale a giugno 2024.

Chiara Tonelli: Assessore alla Sostenibilità Ambientale.

Deleghe: Politiche ambientali, Ciclo dei rifiuti, Parchi urbani, transizione ecologica ed energetica, benessere e tutela degli animali.

39 anni, PhD in Scienze della Terra. Una vita sui campi di pallavolo, prima di formare una famiglia di due bambine. Appassionata di viaggi, montagna e incontri con altre culture. Laureata in Scienze per l’Ambiente e il Territorio, ha conseguito un dottorato in Scienze della Terra presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Lavora come Quality Manager presso un’azienda che fornisce servizi di efficienza energetica quali consulenza, audit energetici e installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Si occupa di gestione qualità, supporto alle analisi energetiche, pianificazione di commessa e relativa contabilità. Convinta che lo sviluppo vada perseguito attraverso la sostenibilità economica, sociale e ambientale, crede nella necessità di ridurre l’impatto ambientale negativo delle città su qualità dell’aria, consumo di suolo e gestione di risorse, energia e rifiuti.

Matteo Mesini: Sindaco

Deleghe: bilancio e patrimonio, personale e risorse umane, PUG, sicurezza urbana e protezione civile, sviluppo economico, innovazione e politiche del lavoro.