È stata presentata ieri la stagione 2024/25 di spettacoli e appuntamenti culturali del Teatro Carani di Sassuolo. Un’“emozione continua”, quella che attraversa i moltissimi titoli, più di 40, in programma da ottobre a maggio 2025. La prima stagione completa del Carani dopo la sua riapertura nel marzo 2024 dopo 10 anni di chiusura è un invito alla Città (e non solo) a riappropriarsi di un luogo caro a tutti e tutte i sassolesi, nel quale ognuno può trovare lo spettacolo più adatto a sé.

Tra i protagonisti: Elio, Geppi Cucciari, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Filippo Caccamo, Rita Pavone e Carlo Massarini, Federico Buffa, Mario Perrotta, Natalino Balasso, Jurij Ferrini, Giuseppe Giacobazzi, Marco Martinelli e il Teatro Delle Albe, Emiliano Pellisari, Paolo Genovese, Rossana Casale, Circo Zoè, ABBAdream, Ferzan Ozpetek, Arianna Porcelli Safonov, Balletto di Milano, MM Contemporary Dance Company.

La stagione di prosa vedrà alternarsi sul palco, tra gli altri, grandi nomi come Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Geppi Cucciari, Federico Buffa, Mario Perrotta e Natalino Balasso, insieme a classici del teatro come “Sogno di una notte di mezz’estate”, successi dal cinema come “Magnifica Presenza” e “Perfetti Sconosciuti”, il sorprendente teatro sospeso di NoGravity e la comicità Filippo Caccamo. Tra i tanti titoli fuori abbonamento della rassegna Oltre, Elio con “Quando un musicista ride”, l’omaggio di Rossana Casale a Gaber con “il Signor G e l’Amore”, Rita Pavone in un talk-concerto dal titolo “A muso duro”.

La rassegna Jukebox apre al revival con il musical Flashdance, e gli show-tributo agli ABBA, Beatles, Pink Floyd e Fabrizio de Andrè. Tre i comici in stagione: Filippo Caccamo, Giuseppe Giacobazzi e Arianna Porcelli Safonov, mentre si apre lo sguardo sulla danza con “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano, il racconto della storia del ballo di sala con “Le Bàl” e infine il contemporaneo con MM Contemporary Dance Company. Torna al Carani l’opera con La Bohème di Puccini, insieme ad una programmazione di musica classica che passa da “Pensa che meraviglia!”, recital tratto da Le quattro stagioni di Vivaldi, il concerto de La Toscanini, il Concerto di Capodanno l’1 gennaio e la musica da camera con brani scelti da Mozart e Brahms. Sette i titoli da ottobre a marzo della rassegna per tutta la famiglia CaraniKids.

Oltre agli spettacoli già citati, il cartellone andrà arricchendosi in marzo della seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival, della proposta di spettacoli, ben 17, per le scuole e da “La Città in Scena”, rassegna che andrà completandosi nei prossimi mesi e che vedrà artisti locali, amatori e associazioni popolare un cartellone partecipato pieno di passione, creatività e talento. In marzo Marco Martinelli del Teatro delle Albe con “Mi Ritrovai” guiderà cittadini e cittadine in una azione corale a partire dai versi della Divina Commedia. Torna al Carani il Premio Pierangelo Bertoli rivolto a giovani cantautori, mentre è in via di definizione la programmazione cinematografica.

I biglietti per gli spettacoli e i nuovi abbonamenti saranno in vendita a partire dal 3 settembre in biglietteria e online, mentre il rinnovo degli abbonamenti di prosa sarà possibile dal 3 al 20 luglio (cambio posto dal 23 al 27).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web www.teatrocarani.it