Dopo il debutto con la scrittrice di successo Stefania Auci, lunedì 8 luglio alle 21 nel parco della biblioteca comunale di Formigine continua la rassegna “Spazi Eletti”.

Ospite d’eccezione sarà Massimo Cotto, deejay di Virgin Radio e scrittore. Cotto ha pubblicato sulle principali riviste italiane (Espresso, Epoca, Europeo, Max…) e internazionali (Billboard, Howl!). Per vent’anni ha lavorato in Rai come conduttore e autore di programmi radio-televisivi di numerosi programmi, tra i quali il Festival di Sanremo. È direttore artistico del Festival di Castrocaro, del Premio De Andrè, di Astimusica, di Visionaria. Tra i suoi libri: “Il rock di padre in figli*”, “Rock is the answer. Le risposte della musica alle questioni della vita”, “Rock live. Emozioni, verità e backstage dei più leggendari concerti rock”.

Ideata da Fabiano Massimi, romanziere e docente della Scuola Holden, la rassegna di quest’anno punta sulle contaminazioni tra la letteratura e le forme di comunicazione contemporanee, non solo quelle televisive ma anche podcast e radiofoniche.

Si continua il 15 luglio con Stefano Nazzi, giornalista e podcaster.

Ingresso libero. In caso di maltempo, l’incontro si terrà presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25).